Под Бахмутом идут жесткие бои 3 4.03.2024, 10:09

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Российские войска пытаются захватить Ивановское и Богдановку.

На бахмутском направлении российские войска атакуют населенный пункт Ивановское, идут жесткие бои в границах села. Об этом сообщил начальник пресс-службы восточной группировки войск ВСУ Илья Евлаш в эфире телемарафона.

По словам Евлаша, украинские военные пытаются отбросить противника из занятых рубежей.

«Также враг пытается атаковать и в населенном пункте Богдановка, что севернее населенного пункта Часов Яр. Туда перебрасываются десантные подразделения, мотострелковые полки и боевой армейский резерв», – сказал начальник пресс-службы.

Евлаш добавил, что россияне хотят захватить Часов Яр, но бойцы Сил обороны не дают противнику продвинуться вперед.

«Более того, вблизи Часового Яра введено несколько рубежей обороны, мощные минно-взрывные заграждения, а также десятки взводных позиций для расположения нашего личного состава и позиций отделения, с учетом рельефа местности и необходимых требований, чтобы наши ребята могли эффективно наносить огневое поражение. По противнику, но в то же время было трудно вести ответный огонь противника», – рассказал Илья Евлаш.

Напомним, Илья Евлаш рассказал, что ВСУ для построения фортификаций для эффективной обороны требуется больше строительных материалов и техники. Речь идет о досках, бревнах для укрепления перекрытий и оборудования блиндажей и специальной бронированной технике, чтобы быстро рыть окопы и рвы.