В албанской шахте найден неиссякаемый источник чистого топлива 10 4.03.2024, 13:00

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Крупнейшее в мире месторождение.

Водород уже давно используется в качестве альтернативы ископаемому топливу, поскольку его можно сжигать без выделения парниковых газов. Однако до этого момента природные потоки водорода было чрезвычайно трудно обнаружить — этот ресурс, как правило, производили из природного газа с помощью процесса, потребляющего энергию и выделяющего углекислый газ, пишет IFLScience.

Известно также, что водород чрезвычайно важен для поддержания жизни глубоко в недрах Земли, однако исследователи полагали, что его высокая реакционная способность попросту не позволяет ему накапливаться в крупных подземных месторождениях. К счастью, это оказалось ошибочным предположением.

Все начало меняться в 1992 году, когда на шахте Булкизе в Албании впервые был обнаружен легковоспламеняющийся газ — в разломе содержалось от 5 до 50 тысяч драгоценного ресурса. В новом исследовании ученые проанализировали газ, пузырящийся в шахте, и обнаружили, что он на 84% состоит из водорода, а также небольшого количества метана и азота. Далее команда подсчитала поток газа и пришла к выводу, что бассейн выбрасывает около 11 тонн водорода в год, а это около 34 кг в день.

Команда объединила эти данные с другими потоками в скважине и стволе этой же шахты и подсчитала, что общее количество газообразного водорода, проходящего через шахту, составляет около 200 тонн в год. Теперь ученые считают, что результаты их работы указывают на потенциал нового извлекаемого первичного источника энергии.

Таким образом исследователи фактически обнаружили самый большой природный поток газообразного водорода, когда-либо обнаруженный на Земле. Любопытно, что он был обнаружен просачивающимся через бассейн с водой глубоко внутри хромового рудника в Албании.

Команда отмечает, что рудник Булкизе расположен на участке богатой железом породы, известной как офиолит, а он, как известно ученым, генерирует водород при реакции с водой, а также связан с другими потоками водорода в других местах, ранее обнаруженных по всему миру. Теперь авторы исследования полагают, что офиолит можно в дальнейшем использовать доя поиска значительных запасов природного водорода.