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Курс биткоина превысил $65 тысяч

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  • 4.03.2024, 13:14
Курс биткоина превысил $65 тысяч

Впервые с ноября 2021 года.

Курс биткоина (BTC) 4 марта в 11:30 поднялся до отметки $65,5 тыс. в паре к стейблкоину USDT на бирже Binance, в очередной раз обновив годовой максимум.

В предыдущий раз первая криптовалюта торговалась выше $65 тыс. в ноябре 2021 года. Исторический максимум цены первой криптовалюты был достигнут 10 ноября 2021 года, тогда биткоин дорожал до $68,7 тыс.

За последние 30 дней биткоин подорожал более чем на 50%, а его капитализация превысила $1,27 трлн. На криптовалютном рынке в целом также продолжается активный рост. Большинство активов из топ-10 по капитализации за неделю подорожали на 10–30%.

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