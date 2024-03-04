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Bild: ВСУ удерживают оборону вдоль рек в районе Авдеевки

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  • 4.03.2024, 20:05
  • 2,046
Bild: ВСУ удерживают оборону вдоль рек в районе Авдеевки

К настоящему времени под контроль российских оккупантов перешли три села.

Украинские военные с трудом держат оборону вдоль водоемов к западу от Авдеевки. Такое мнение высказал эксперт Bild по анализу открытых данных Юлиан Репке.

Он уже сообщал, что ВСУ выстроили оборону по линии Бердычи-Семеновка-Орловка-Тоненькое. Там расположены пруды и небольшие реки, которые удобно оборонять. К настоящему времени, по данным Репке, под контроль российских оккупантов перешли Бердычи, части Орловки и Тоненького.

- Это означает, что эта линия обороны, которую ВСУ провели через три села и природные преграды в виде прудов, удерживается лишь частично. Во всех трех селах продолжаются бои. Это значит, что ВСУ не хотят в какой-то момент отойти оттуда без боя, как это было в Степовом, Ласточкино, Северном и той же Авдеевке, но пытаются отважно держать фронт, любой ценой остановить россиян и не дать им захватить эти села, - высказался Репке.

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