У российского «Суперджета» в полете отказал двигатель 1 4.03.2024, 21:25

ЧП произошло во время полета над Вологодской областью.

У самолета авиакомпании «Россия» (входит в группу «Аэрофлот») в полете отказал двигатель, передает телеграм-канал «Авиаторщина».

Самолет Sukhoi Superjet 100 летел из Санкт-Петербурга в Челябинск, командир доложил об отказе левого двигателя над Вологодской областью, и в итоге экипаж принял решение вернуться в петербургский аэропорт Пулково. Никто из пассажиров не пострадал.

С начала 2024 года у российских авиакомпаний десятки раз происходили отказы авиатехники во время рейсов. За январь–ноябрь прошлого года, по данным Росавиации, в стране было зафиксировано 670 авиапроисшествий, из которых 400 были связаны с отказом техники, в том числе двигателей. Число серьезных инцидентов в расчете на количество вылетов удвоилось: в прошлом году их было 10 на 100 рейсов, а в 2022-м - только пять, подсчитали аналитики Cirium.