ВСУ разбили почти 10 районов скопления оккупантов
- 4.03.2024, 21:40
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Поражены и шесть артиллерийских средств россиян.
Вооруженные силы Украины поразили почти десяток районов скопления российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.
«В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и наземной станции управления БпЛА противника», - говорится в сводке.
Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.
«Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника», - сказано в сводке.
При этом, со своей стороны, в целом враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.