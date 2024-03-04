ВСУ разбили почти 10 районов скопления оккупантов 4.03.2024, 21:40

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Поражены и шесть артиллерийских средств россиян.

Вооруженные силы Украины поразили почти десяток районов скопления российских захватчиков. Об этом говорится в Оперативной информации Генштаба ВСУ в Facebook.

«В течение суток авиация Сил обороны Украины нанесла удары по 8 районам сосредоточения личного состава и наземной станции управления БпЛА противника», - говорится в сводке.

Также, силами и средствами противовоздушной обороны Украины, уничтожена одна управляемая авиационная ракета Х-59.

«Подразделения ракетных войск нанесли поражение по району сосредоточения личного состава, средству противовоздушной обороны и 6 артиллерийским средствам противника», - сказано в сводке.

При этом, со своей стороны, в целом враг нанес 5 ракетных и 44 авиационных удара, совершил 68 обстрелов из реактивных систем залпового огня по позициям украинских войск и населенным пунктам.