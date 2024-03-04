Украинские разведчики раскрыли детали удара по кораблю РФ «Иван Хурс» 4.03.2024, 23:45

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Они подчеркнули, что операция была очень сложная.

В мае 2023 года повреждения получил российский разведывательный корабль «Иван Хурс». За ним несколько часов охотились украинские надводные дроны «Магура».

Отмечается, что корабль-разведчик РФ выполнял задачи в 120 километрах к северо-востоку от пролива Босфор.

- «Иван Хурс» был наш первый выход успешный. Но это дистанция более 500 километров. Операция была очень сложная. Миссия по времени затянулась из-за плохих погодных условий. Связь постоянно пропадала, - рассказал руководитель отдела беспилотных систем ГУР генерал с позывным «Борец» в интервью «Украинской правде».

По его словам, экипаж российского корабля отстреливался около шести часов, из-за чего некоторые дроны получили повреждения, а в некоторых просто закончилось топливо.

- И при сближении с судном, вот мы уже практически в метрах ста - и падает связь. Мы ничего не видим, не управляем дронами, экипаж врага начинает отбивать атаку... Как-то связь вернули и часов шесть, наверное, ходили за кораблем следом, ждали, пока на борту закончится боекомплект. Где-то через два часа стало понятно, что БК у них не заканчивается. Мы его встретили где-то в половине первого ночи, и где-то до семи часов утра он отстреливался. Пока его преследовали, то в некоторых дронах уже и горючее закончилось, так как расстояния очень большие. Некоторые дроны были повреждены. Но мы-таки до него добрались, - подытожил боец.

Отметим, что с начала войны Украина уже потопила пятую часть Черноморского флота России. Издание Bild сообщило, что весной 2022 года «непобедимый» ЧФ РФ насчитывал более 70 кораблей. В то же время в «Страткоме ВСУ» заявили, что ВСУ вывели из строя 33% боевых кораблей РФ в Черном море.

Одним из последних уничтожен ракетный катер «Ивановец». Его в ночь на 1 февраля атаковали морские дроны.