Воздушные силы Украины ударили управляемой авиабомбой по объекту войск РФ в Херсонской области

Видеофакт.

В понедельник, 4 марта, украинские защитники нанесли удар по российскому объекту на оккупированной части Херсонской области управляемой авиационной бомбой.

Видео удара публиковало Командующий Воздушных Сил Вооруженных Сил Украины генерал-лейтенант Николай Олещук в своем официальном Telegram-канале.

- 4 марта 2024-го. Оккупированная Херсонщина. Поражение вражеского объекта управляемой авиабомбой. Горите в аду, - написал он.

Олещук поблагодарил пилотов Воздушных Сил за успешную боевую работу. На видео можно увидеть, что на авиабомбе написано «За детей Одессы. С ненавистью, без уважения».

Напомним, ночью 2 марта российские захватчики в очередной раз атаковали Одесскую область дронами с Черного моря. Один из беспилотников попал в многоэтажный дом спального района города. В результате взрыва был разрушен целый подъезд, под завалами оказались люди.

Спасатели, полицейские и коммунальщики работали на месте удара до ночи 3 марта. Пять человек удалось спасти, 12 одесситов погибли. Среди убитых оккупантами - 4-месячный Тимофей, 7-месячная Лиза, 3-летний Марк, 8-летняя Злата и 9-летний Сережа.

3 марта в Одессе и области объявили траур по погибшим в результате российской атаки.