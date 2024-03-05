В Керчи прогремели взрывы в районе Крымского моста 2 5.03.2024, 8:07

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Одной из целей мог стать российский корабль «Сергей Котов».

Россияне 5 марта заявили о «массированной атаке украинских БПЛА» и морских дронов на наземные объекты во временно оккупированном Крыму. Они пожаловались, что целью также являются корабли Черноморского флота и Крымский мост. Последний российские «власти» перекрыли для движения.

Об этом сообщают украинские СМИ.

По словам крымчан, ночью в районе моста раздавались взрывы, а затем движение на Крымском мосту перекрыли. Утром появилось сообщение, что дорога остается закрытой «уже в течение пяти часов».

«Крымский мост все еще закрыт: попытка обстрела. Работает ПВО. Также безэкипажные катера пытаются атаковать корабли Черноморского флота», – сообщили в сети.

По информации SHOT, звуки взрывов начали раздаваться примерно в половине первого ночи, по словам очевидцев из разных районов города было слышно от трех до пяти мощных «хлопков».

Оккупанты утверждают, что едва ли не весь Крым оказался под «массированным ударом со стороны украинских формирований». Они заявляли о попытке поражения беспилотниками наземных объектов и атаке морских дронов на корабли, а также на мост через Керченский пролив.

Российские «военкоры» предположили: «судя по прогремевшим взрывам в окрестностях Феодосии», одной из целей мог стать патрульный корабль «Сергей Котов» (проект «Василий Быков»), который находился в том районе.

«В данный момент украинские формирования предприняли очередную попытку массированного удара по Крымскому полуострову.Для нанесения ударов применяются как БЛА для поражения наземных объектов, так и безэкипажные катера для атак по кораблям Черноморского флота. Еще одной целью является Крымский мост. Судя по прогремевшим взрывам в окрестностях Феодосии, одной из целей мог стать патрульный катер «Сергей Котов», который находился в том районе. Был ли факт попаданий или же взрывы раздались в результате уничтожения БЭКов неизвестно», — сообщил российский военный канал «Рыбарь».

«Был ли факт попаданий или же взрывы раздались в результате уничтожения БЭКов неизвестно», – сообщает ASTRA.