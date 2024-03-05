В Беларуси ввели новые правила для дальнобойщиков 5.03.2024, 8:27

3,624

Они касаются водителей из трех стран.

Минтранс Беларуси разрешил перевозчикам из Армении, Кыргызстана и Казахстана заезжать в пункты перегрузки и перецепки для совершения грузовых операций. Соответствующее постановление появилось на Национальном правовом интернет-портале.

Напомним, Беларусь с 16 апреля 2022 года запретила въезжать в страну автоперевозчикам, зарегистрированным в ЕС. Государственный таможенный комитет определил 14 пунктов пропуска, через которые европейские грузовики могут следовать в специально установленные места для осуществления грузовых операций и перецепки. Позже, в ответ на закрытие пунктов пропуска Польшей, в Минтрансе разрешили въезд в Беларусь для перецепки только с территории своей страны.

В начале июня 2022 года стало известно, что в Казахстане отменили запрет на перецепку для грузоперевозчиков из России и Беларуси. Тогда это решение поясняли «проявлением понимания и доброй волей». А в мае 2023 года Министерство индустрии и инфраструктурного развития Казахстана разрешило белорусским перевозчикам применять схему перецепки и перегрузки до 1 января 2024 года.

В октябре 2023 года Казахстан снова ввел запрет на перецепку для белорусских перевозчиков. А в феврале 2024 года разрешил перевозчикам из стран ЕАЭС выполнять доставку с использованием операций перегрузки и перецепки.