В Крыму потоплен российский корабль «Сергей Котов»8
- 5.03.2024, 8:43
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Украинская разведка раскрыла подробности атаки.
Во временно оккупированном Крыму 5 марта мог быть поражен и потоплен патрульный корабль «Сергей Котов» (проект «Василий Быков») Черноморского флота РФ.
Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».
«В Керчи после полуночи было громко, наши подписчики насчитали пять мощных взрывов. Как сообщает наш источник, в море потоплен патрульный корабль «Сергей Котов». Информация нуждается в подтверждении», — говорится в сообщении.
Российские СМИ сообщили, что ночью взрывы раздавались в Керчи – именно в том районе, где находилось судно. По их предположениям, корабль атаковали украинские морские дроны.
«У «Сергея Котова» бортовой номер 383. Был, пожалуй. Ночью корабль атаковали украинские МБЭК (морской бэзекипажный катер. – Ред.) в районе Феодосии», – говорится в сообщении.
Российские «военкоры» подтверждает успешную атаку на патрульный российский корабль «Сергей Котов».
«Корабль утопили», — утверждает российский военнослужащий Гузенко, пишущий в канале «Тринадцатый».
В ГУР подтвердили уничтожение российского корабля «Сергей Котов» в Крыму
Украинские защитники уничтожили во временно оккупированном Крыму патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны, восстановить его невозможно.
Операцию по поражению российского флота ночью 5 марта провели украинские разведчики. Информацию об этом OBOZ.UA подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.
Что это за корабль потоплен в Крыму
«Сергей Котов» - это модульный патрульный корабль проекта 22160. Он один из новейших кораблей в военно-морском флоте РФ. Он был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.
Полное водоизмещение - 1800 тонн, экипаж состоит из 28 человек, автономность плавания составляет до 60 суток.