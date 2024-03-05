В Крыму потоплен российский корабль «Сергей Котов» 8 5.03.2024, 8:43

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Украинская разведка раскрыла подробности атаки.

Во временно оккупированном Крыму 5 марта мог быть поражен и потоплен патрульный корабль «Сергей Котов» (проект «Василий Быков») Черноморского флота РФ.

Об этом сообщает телеграм-канал «Крымский ветер».

«В Керчи после полуночи было громко, наши подписчики насчитали пять мощных взрывов. Как сообщает наш источник, в море потоплен патрульный корабль «Сергей Котов». Информация нуждается в подтверждении», — говорится в сообщении.

Российские СМИ сообщили, что ночью взрывы раздавались в Керчи – именно в том районе, где находилось судно. По их предположениям, корабль атаковали украинские морские дроны.

«У «Сергея Котова» бортовой номер 383. Был, пожалуй. Ночью корабль атаковали украинские МБЭК (морской бэзекипажный катер. – Ред.) в районе Феодосии», – говорится в сообщении.

Российские «военкоры» подтверждает успешную атаку на патрульный российский корабль «Сергей Котов».

«Корабль утопили», — утверждает российский военнослужащий Гузенко, пишущий в канале «Тринадцатый».

В ГУР подтвердили уничтожение российского корабля «Сергей Котов» в Крыму

Украинские защитники уничтожили во временно оккупированном Крыму патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны, восстановить его невозможно.

Операцию по поражению российского флота ночью 5 марта провели украинские разведчики. Информацию об этом OBOZ.UA подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

Что это за корабль потоплен в Крыму

«Сергей Котов» - это модульный патрульный корабль проекта 22160. Он один из новейших кораблей в военно-морском флоте РФ. Он был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

Полное водоизмещение - 1800 тонн, экипаж состоит из 28 человек, автономность плавания составляет до 60 суток.