В ГУР подтвердили уничтожение российского корабля «Сергей Котов» в Крыму 5.03.2024, 9:08

4,606

Восстановить судно после удара морских дронов невозможно.

Украинские защитники уничтожили во временно оккупированном Крыму патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали морские дроны, восстановить его невозможно.

Операцию по поражению российского флота ночью 5 марта провели украинские разведчики. Информацию об этом OBOZ.UA подтвердили в Главном управлении разведки Минобороны Украины.

«Котов» все, взрыв был настолько сильный, что корабль уничтожен и о восстановлении не может идти речь», – отметили собеседники издания.

По словам представителей ГУР, судьба экипажа этого российского корабля проекта 22160 класса «Василий Быков» уточняется.

Примечательно, что судно уже несколько раз находилось под атаками и каждый раз оккупанты его ремонтировали. Однако на этот раз «Сергей Котов» наконец пошел на дно.

Что это за корабль потоплен в Крыму

«Сергей Котов» - это модульный патрульный корабль проекта 22160. Он один из новейших кораблей в военно-морском флоте РФ. Он был спущен на воду в 2021 году и стал четвертым кораблем в серии, пополнив ряды Черноморского флота России.

Полное водоизмещение - 1800 тонн, экипаж состоит из 28 человек, автономность плавания составляет до 60 суток.