Момент удара по российскому кораблю «Сергей Котов» показали на видео 22 5.03.2024, 9:56

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После взрыва судно пошло на дно.

В ночь на 5 марта во временно оккупированном Крыму пожаловались на многочисленные взрывы. Позже стало известно, что у побережья украинского полуострова был атакован российский военный корабль «Сергей Котов».

Очевидцы засняли момент, когда возле борта вражеского корабля произошел мощный взрыв. Соответствующее видео опубликовали российские Telegram-каналы.

Также на записи слышна интенсивная стрельба, вероятно из крупнокалиберного пулемета. По предварительным данным, российские захватчики таким образом пытались уничтожить морские дроны, которые атаковали корабль.

Источники Главном управлении разведки Минобороны Украины подтвердили информацию о том, что украинские защитники уничтожили во временно оккупированном Крыму патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ. По вражескому судну отработали украинские морские дроны. Также в ведомстве добавили, что судьба экипажа этого российского корабля уточняется.

Патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» был вооружен 76,2 мм артустановкой АК176МА. Также на нем была установлена радиолокационная станция «Позитив-МК», которая обладала радиусом действия в 300 км. Экипаж судна состоял из 80 человек, также корабль был оснащен вертолетной площадкой.