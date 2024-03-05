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Минус бортовой вертолет и не только: новые детали уничтожения российского корабля «Сергей Котов»

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  • 5.03.2024, 14:10
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Минус бортовой вертолет и не только: новые детали уничтожения российского корабля «Сергей Котов»

Подбитое российское судно «добили» попытки оккупантов оттащить его в Феодосийский порт.

В ночь на 5 марта воины Главного управления разведки Министерства обороны Украины атаковали российский корабль «Сергей Котов» пятью морскими дронами Magura V5. В результате поражения судна с двух сторон взорвалась артиллерийская установка АК-176.

Кроме самого корабля был уничтожен также бортовой вертолет Ка-29. Как пишет obozrevatel.com, об этом сообщил Telegram-канал «Досье Шпиона».

По данным паблика, удары пятью безэкипажными ударными катерами Magura V5 по патрульному кораблю проекта 22160 «Сергей Котов» были нанесены около 00:50. Судно атаковали вблизи Феодосии.

При этом экипаж корабля знал об надвигавшейся на него угрозе: по данным «Досье Шпиона», морские дроны, следующие в его направлении, были обнаружены оккупантами еще в 00:15. Но это не помогло захватчикам защититься.

«Удары были нанесены по обе стороны корабля. По информации источника, в ходе атаки произошел подрыв артиллерийской установки АК-176 и уничтожение бортового вертолета Ка-29», – сообщил паблик.

Несмотря на полученные повреждения, как в результате ударов морских дронов, так и из-за взрывов на борту, в течение некоторого времени корабль еще оставался на плаву. «Добили» его попытки оккупантов оттащить пораженное судно в порт Феодосии.

«В ходе движения патрульный корабль проекта 22160 «Сергей Котов» затонул. О судьбе экипажа пока ничего не известно», – резюмировал автор канала.

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