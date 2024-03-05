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Z-каналы признали, что Россия проиграла Украине битву за Черное море

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  • 5.03.2024, 14:37
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Z-каналы признали, что Россия проиграла Украине битву за Черное море

Черноморский флот предлагают срочно эвакуировать.

Российские военкоры признают поражение Черноморского флота от украинских надводных дронов. Z-канал Fighterbomber сообщает, что после потопления патрульного катера «Сергей Котов» российские военные смирились с потерей контроля над Черным морем.

Пропагандисты предлагают эвакуировать флот из Севастополя, так как противостоять быстроходным украинским дронам корабли уже не способны, пишет «Диалог.UA».

«Можно констатировать, что БЭКи показали свою высочайшую эффективность, и принять, что на сегодняшний момент большие корабли эффективно противостоять БЭКам не могут», - признается пропагандист.

Он также подчеркивает, что России необходимо срочно начать разработку своих надводных дронов. Соцсети отмечают, что признание является серьезным ударом по имиджу российской армии и демонстрирует эффективность украинских военных инноваций.

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