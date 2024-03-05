В оккупированном Бердянске произошла вооруженная стычка между российскими силовиками и военными 1 5.03.2024, 17:55

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«Война» между двумя группами оккупантов вспыхнула в начале марта.

Беззаконие на территориях Украины, захваченных россиянами, усиливается. На днях в оккупированном Бердянске произошли стычки между российскими силовиками и военными ВС РФ.

О происшествии рассказал российский ресурс ASTRA, ссылаясь на информированные источники.

«Война» между двумя группами оккупантов вспыхнула в начале марта. Причиной стало то, что российские «ДПСники» не слишком почтительно обошлись с командиром взвода ВС РФ Артуром Недашковским и даже нашли у него поддельные права. В ответ российский офицер приказал подчиненным проучить силовиков.

«Разборки» случились 4 марта средь бела дня.

«Сотрудники «ДПС» дежурили в районе улицы Льва Толстого, как в какой-то момент к ним подъехал автомобиль «УАЗ», из него вышли вооруженные люди в камуфляже и, угрожая оружием, заставили сотрудников «ДПС» сдать их оружие и лечь на землю. Затем на место подъехал еще один автомобиль «Хаммер», и сотрудникам разрешили встать… За рулем «Хаммера» оказался командир Недашковский», - сообщил российский ресурс.

В итоге пятеро подчиненных Недашковского были арестованы, их обвиняют в «применении насилия в отношении представителя власти». Их командир, судя по всему, вышел сухим из воды.

Отметим, что Недашковский есть в базе украинского «Миротворца». Ресурс уверяет, что этот уроженец Крыма участвовал в агрессии против Украины с 2014 года. Сначала он выполнял пропагандистские функции, а потом пошел воевать.

«Изменник Родины. Военный преступник. Боевик ЧВК «Вагнер». Участник российско-белорусской военной агрессии против Украины 24.02.2022… За уничтожение г. Бахмута и убийства граждан Украины в период с февраля 2022 г. по май 2023 г. представлен к награде (Орден Мужества)», - сообщили в «Миротворце» о Недашковском.