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Курс биткоина упал на $5 тысяч после достижения максимума

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  • 5.03.2024, 21:13
Курс биткоина упал на $5 тысяч после достижения максимума

Коррекция цены криптовалюты началась сразу после достижения ею рекордной отметки.

Курс биткоина (BTC) обвалился более чем на 7% сразу после достижения нового исторического максимума 5 марта на отметке $69 тыс. На 20:30 по Минску цена первой криптовалюты скорректировалась, в моменте упав ниже $64 тыс.

Более $40 млн в длинных позициях по биткоину ликвидировано в течение часа с момента достижения биткоином нового исторического максимума. Позиции тех, кто ставил на дальнейший рост, были принудительно закрыты биржами из-за нехватки у этих трейдеров средств для их обеспечения.

Общий объем ликвидаций на крипторынке с момента достижения нового исторического максимума BTC превысил $133 млн, еще порядка $13 млн было ликвидировано в логах по Ethereum, согласно данным Coinglass.

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