Дроны атаковали военный аэродром и нефтебазу в Воронеже 6.03.2024, 9:38

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На стратегических объектах РФ раздались взрывы.

В России заявили об атаке на военный аэродром «Балтимор» в Воронеже.

Как пишет российский Telegram-канал «База», БПЛА якобы «был сбит средствами ПВО в паре километров от аэродрома».

Кроме того, сообщается, что еще два дрона пытались атаковать нефтебазу в Аннинском муниципальном районе области.

«Первый - в 7 утра, а второй - через час. Беспилотники также были уничтожены. Обломки одного из них упали в резервуар, а второй также рухнул на территории нефтебазы», - говорится в сообщении.

Также об атаке дронами заявил губернатор Белгородской области Гладков: «В Белгородском районе системой ПВО сбит БПЛА самолетного типа в районе села Ближнее. Оперативные службы уточняют информацию о последствиях на земле. По предварительным данным, пострадавших и разрушений нет».