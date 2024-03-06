Установлено точное место затопления российского корабля «Сергей Котов» 3 6.03.2024, 12:12

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Морские дроны MAGURA V5 поразили судно не за мостом.

OSINT-аналитики идентифицировали точные координаты места, где 5 марта украинские морские дроны Magura затопили патрульный корабль «Сергей Котов» Черноморского флота РФ. Ранее на некоторых картах место поражения обозначалось вблизи Керченского моста, однако теперь видно, что это не так.

Судя по картам, опубликованным в соцсети Х D. Mojavensis, ближайшие к месту затопления населенные пункты Крыма – села Заветное и Яковенково. Отмечается, что судно пошло ко дну в 8 км от побережья временно оккупированного Крыма и около 25 км – от Крымского моста.

«Установлена геолокация места нападения на «Сергея Котова». Расстояние по морскому пути от береговой линии Одесской области составляет около 620 км. Или примерно 580 км от острова Змеиный», – отмечают аналитики.

Напомним, в ночь на 5 марта украинские воины поразили и потопили российский корабль «Сергей Котов». Его стоимость составляет около 65 млн долларов.