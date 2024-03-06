Критиковавшего Литву белоруса лишили вида на жительство 2 6.03.2024, 15:16

Но не за скандальное интервью.

Департамент миграции Литвы лишил постоянного вида на жительство белоруса, который негативно высказался о стране и ее гражданах. Об этом сообщает Tv3.lt.

По данным издания, белорусу аннулировали вид на жительство не из-за его заявлений о Литве и ее гражданах, а из-за нарушения трудового законодательства: он задекларировал одно место работы, но на самом деле работал в другом месте.

По поводу скандального интервью миграционные службы еще консультируются с полицией и органами государственной безопасности, сказала журналистам глава Департамента миграции Эвелина Гудзинскайте.

Напомним, ранее Департамент миграции Литвы начал расследование в отношении белоруса, имеющего постоянный вид на жительство в этой стране. Причиной стало интервью для YouTube-канала Mylimiausia Lietuva.

В интервью блогеру белорус заявил, что не учит литовский, потому что не уважает этот язык и он ему не нужен. Местных политиков он называл «дурачками» и пожаловался, что в Литве негде отдохнуть. А также он рассказал, что местные жители его понимают, но не хотят говорить с ним по-русски.