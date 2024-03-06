Украинские разведчики уничтожили замаскированный российский комплекс «Муром-П» 6.03.2024, 20:13

Его стоимость – $50 000.

Военные, работающие около украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения «Муром-П» и уничтожили его FPV-дроном.

Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов, а его оптика способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором.

Об этом информирует Главное управление разведки в телеграм-канале.

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Во время ведения разведки операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики – его тоже атаковали дроном.