закрыть
6 марта 2024, среда, 20:35
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Украинские разведчики уничтожили замаскированный российский комплекс «Муром-П»

  • 6.03.2024, 20:13
Украинские разведчики уничтожили замаскированный российский комплекс «Муром-П»

Его стоимость – $50 000.

Военные, работающие около украинско-российской границы, обнаружили замаскированный оккупантами автономный мобильный комплекс видеотепловизионного наблюдения «Муром-П» и уничтожили его FPV-дроном.

Стоимость такого комплекса составляет около 50 тысяч долларов, а его оптика способна обнаруживать человека на расстоянии до 10 километров камерой и до 4 километров тепловизором.

Об этом информирует Главное управление разведки в телеграм-канале.

Во время ведения разведки операторы ГУР МО Украины также выследили автомобиль, на котором передвигались российские захватчики – его тоже атаковали дроном.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Кремль напрашивается на конфликт с Пекином
Кремль напрашивается на конфликт с Пекином Вадим Денисенко
Стендап Медведева
Стендап Медведева Андрей Попов
Европа просыпается
Европа просыпается Леонид Невзлин
Разворот Еревана
Разворот Еревана Амиран Хевцуриани