В США выставили на продажу дом, построенный с помощью 3D-печати 1 6.03.2024, 20:20

Как он выглядит.

В Детройте, штат Мичиган, был построен первый 3D-напечатанный дом – это новый проект от Citizen Robotics. Об этом сообщает Business Insider.

Этот дом расположен в районе Айлендвью, имеет две спальные комнаты и площадь 91 квадратный метр. Дом имеет довольно высокую цену – $224 500.

Он представляет собой демонстрацию технологии 3D-печати, которая становится все более популярной в строительстве. Однако Citizen Robotics решили не идти на авангардные пути и построили обычный дом удобной планировки. Дом имеет гостиную, кухню, две спальни с ванной и небольшую комнату, которую можно использовать как прачечную.

Кроме того, дом является энергоэффективным и полностью электрифицированным. Его стоимость на отопление и охлаждение составляет всего $350 в год за счет солнечных панелей. Цена этого дома в Детройте значительно превышает среднюю цену продаж односемейного дома, которая составляет $80 000.

Несмотря на высокую стоимость, технология 3D-печати в строительстве имеет потенциал быть более доступной и эффективной. Однако пока стоимость материалов и ограниченные ресурсы затрудняют использование этой технологии в строительстве. Разработчики надеются, что в будущем появление новых компаний и технологический прогресс помогут снизить стоимость и улучшить качество 3D-печати в строительстве.