Спецслужбы Литвы раскрыли планы Кремля по Лукашенко 6 7.03.2024, 12:39

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И сообщили об активизации шпионов.

Департамент государственной безопасности Литвы опубликовал ежегодный отчет об угрозах нацбезопасности. В нем говорится об активизации разведывательной деятельности белорусских спецслужб. По оценке ДГБ, Россия позволяет демонстрировать Лукашенко паритет при принятии решений, но на самом деле стремится усилить военный контроль над Беларусью.

В отчете отмечается активизация разведывательной деятельности белорусских спецслужб. Опасения литовской стороны вызывает рост белорусской диаспоры в стране, в которой могут быть завербованные еще в Беларуси лица, например, бывшие военнослужащие или сотрудники госорганов. Кроме того, беларусские спецслужбы могут вербовать новых информаторов удаленно. Они нацелены на сбор информации как о непосредственно Литве, так и о белорусских демократических силах и диаспоре в целом.

Потенциально опасным с точки зрения вербовки литовская спецслужба считает контроль на границе. Известно, что на белорусской стороне проводятся опросы отдельных лиц, проверяются их телефоны и личные вещи. Основной целью проверок является устранение угроз для белорусских властей, однако они могут использоваться и для выявления лиц, в том числе литовских граждан, вербовка которых может представлять интерес для спецслужб. В дальнейшем одним из сценариев может быть провокация против литовских граждан и принуждение к сотрудничеству под угрозой уголовного дела. Отмечается, что беларусская контрразведка стремится завербовать сотрудников литовской дипмиссии в Беларуси. За ними ведется слежка, собирается информация, которая может их скомпрометировать.

Во второй половине прошлого года были задержаны несколько граждан Литвы, подозреваемых в сотрудничестве с белорусской разведкой. Им предъявлено обвинение в шпионаже. Они передавали информацию за деньги, в частности о критической инфраструктуре, военных объектах. При этом завербованные не имели доступа к секретной информации, а сами объекты, данные о которых были переданы, не являлись секретными.

Литовская спецслужба также констатирует, что Александр Лукашенко продолжает переформатирование политического режима, в том числе с помощью зачистки партий, проведения ЕДГ. Также в докладе упоминаются политические репрессии, отмечается жестокое обращение с политзаключенными.

Беларусские власти все больше уделяют внимание боевой и мобилизационной готовности Вооруженных сил ввиду предполагаемой угрозы со стороны Запада. Осваивается опыт РФ во время войны в Украине. Идут поставки вооружений из России.

«Кремль позволяет Александру Лукашенко демонстрировать суверенитет и паритет при принятии решений, но Россия будет стремиться сохранить и усилить свой контроль над Минском путем размещения нестратегического ядерного оружия в Беларуси и создания условий для долгосрочного военного присутствия на законодательном уровне», – отмечается в докладе.

«В июле 2023 года, когда контингент российских сухопутных войск покинул Беларусь, режим продолжал подчеркивать внешние угрозы и заявлял, что будет новая ротация российских солдат. Но во второй половине года сухопутные войска России так и не прибыли в Беларусь. Этот случай показывает, что в некоторых случаях режим вынужден интерпретировать действия России на территории страны, вероятно, не всегда точно зная ее намерения», – считают в ДГБ.