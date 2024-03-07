ВСУ разбили оккупантов, штурмовавших Новомихайловку на технике с деревянной броней 4 7.03.2024, 13:08

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Видеофакт.

Украинские военные обнародовали видео с военной техникой российских оккупантов, оборудованной деревянной броней.

Черговий "вдалий" штурм росіян на Новомихайлівку

⚔️🇺🇦 pic.twitter.com/8gbDh1Tapk — Omar 033 🇦🇿🇺🇦🤘 (@33Omar043625) March 6, 2024

Соответствующие кадры были сняты во время одного из последних штурмов ВС РФ Новомихайловки Донецкой области, закончившимся для них полнейшим провалом.

На них видно, что в составе колонны россиян двигались как минимум три МТ-ЛБ, на которых в качестве дополнительной защиты были использованы бревна.

А чтобы взять побольше «пушечного мяса», на технику было установлено некое подобие десантного отсека, кустарно собранного из обыкновенных металлических листов.

Кроме того, в штурме Новомихайловки принимали участие и морально устаревшие советские танки Т-54Б 1950-х годов, хотя ранее оккупанты утверждали, что используют их исключительно в качестве «самоходные артиллеристские установки».

В итоге весь этот «зоопарк» был разбит Силами обороны Украины, а поскольку из-за указанных доработок российские «бревноуты» существенно потеряли в скорости и маневренности, пехоте в итоге пришлось спасаться бегством на своих двух.

Впрочем, несмотря на колоссальные потери, своих атак на этом направлении российские захватчики не прекращают, бросая на штурмы все, что только могут собрать.