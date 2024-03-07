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ВСУ разбили оккупантов, штурмовавших Новомихайловку на технике с деревянной броней

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  • 7.03.2024, 13:08
  • 4,068
ВСУ разбили оккупантов, штурмовавших Новомихайловку на технике с деревянной броней

Видеофакт.

Украинские военные обнародовали видео с военной техникой российских оккупантов, оборудованной деревянной броней.

Соответствующие кадры были сняты во время одного из последних штурмов ВС РФ Новомихайловки Донецкой области, закончившимся для них полнейшим провалом.

На них видно, что в составе колонны россиян двигались как минимум три МТ-ЛБ, на которых в качестве дополнительной защиты были использованы бревна.

А чтобы взять побольше «пушечного мяса», на технику было установлено некое подобие десантного отсека, кустарно собранного из обыкновенных металлических листов.

Кроме того, в штурме Новомихайловки принимали участие и морально устаревшие советские танки Т-54Б 1950-х годов, хотя ранее оккупанты утверждали, что используют их исключительно в качестве «самоходные артиллеристские установки».

В итоге весь этот «зоопарк» был разбит Силами обороны Украины, а поскольку из-за указанных доработок российские «бревноуты» существенно потеряли в скорости и маневренности, пехоте в итоге пришлось спасаться бегством на своих двух.

Впрочем, несмотря на колоссальные потери, своих атак на этом направлении российские захватчики не прекращают, бросая на штурмы все, что только могут собрать.

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