В Японии стартовало производство «летающих автомобилей» 9 7.03.2024, 15:18

1,816

Когда они станут доступны для частных клиентов?

Компания Suzuki совместно со SkyDrive объявила о начале производства «летающих автомобилей».

Как сообщает Suzuki, соглашение о выпуске SkyDrive SD-05 было подписано еще в октябре прошлого года. Производственные мощности размещены в городе Ивата префектуры Сидзуока.

SkyDrive SD-05 представляет собой компактный электрический летательный аппарат вертикального взлета и посадки. В нем могут разместиться пилот и двое пассажиров. Максимальная крейсерская скорость нового вида транспорта составляет 100 км/ч. Одной подзарядки хватает, что пролететь примерно 10 км.

Как предполагается, SkyDrive SD-05 будет использоваться в следующем году на выставке Expo-2025 в Осаке как аэротакси. Затем их смогут приобрести и частные клиенты. Suzuki и Skydrive планируют производить около 100 таких летательных аппаратов в год.

Отметим, что ученым умам уже давно не дает покоя идея о летающих автомобилях. Их прототипы время от времени представляют компании разных стран мира.