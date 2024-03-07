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Швеция официально стала 32-м членом НАТО

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  • 7.03.2024, 17:02
  • 2,056
Швеция официально стала 32-м членом НАТО

Госдеп США уже опубликовал протокол о присоединении.

Швеция официально присоединилась к Североатлантическому альянсу сегодня, 7 марта. Она стала 32-м членом НАТО.

Протокол о присоединении страны к Альянсу вступил в силу, сообщил Госдеп США.

Отметим, что церемония поднятия флага Швеции над штаб-квартирой НАТО в Брюсселе состоится в понедельник, 11 марта, в ней примет участие шведский премьер-министр Ульф Кристерссон.

Напомним, что после полномасштабного вторжения РФ в Украину Швеция вместе с Финляндией вместе подали заявки на присоединение к НАТО. Таким образом, страны отказались от политики военного нейтралитета, которого обе соблюдали на протяжении десятилетий.

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