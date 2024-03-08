В Тихом океане потерпел крушение вертолет с мексиканскими военными 8.03.2024, 2:32

Есть погибшие и пропавшие без вести.

В Тихом океане в 370 км от мексиканского порта Ласаро-Карденас потерпел крушение вертолет AS565 Panther военно-морских сил Мексики. Об этом 6 марта проинформировал сайт ВМС.

Инцидент, который мексиканские военные называют несчастным случаем, произошел «через несколько мгновений» после взлета вертолета с океанского патрульного корабля дальнего действия ARM Benito Juárez.

В результате крушения погибли трое военных (двое из них – женщины) и трое были спасены. Еще двое пропали без вести, их ищут, отметили в ВМС Мексики.

«На сегодняшний день причины этой аварии неизвестны, проводится расследование», – подчеркнули мексиканские военные.

Associated Press пишет, что район, где произошла авиакатастрофа, ВМС Мексики часто патрулируют с целью противодействия тайным морским поставкам кокаина.