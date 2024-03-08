Нет даже у США: названо оружие, которое помогло ВСУ уничтожить истребители РФ 2 8.03.2024, 9:08

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Украинские военные сбивают вражескую авиацию с помощью определенного приема.

За два года полномасштабной войны Россия могла потерять как минимум втрое больше самолетов от среднего показателя. Украинским военным удалось сбивать российскую авиацию с помощью определенного приема — они взяли некоторые из компонентов из американской ракетной батареи Patriot и объединили их в мобильные группы.

Об этом сообщило издание The Telegraph.

Пара четырехугольных пусковых установок Patriot, подключенных к радарам дальнего радиуса действия через радиосвязь, могла устроить засаду на российские самолеты на расстоянии 90 миль (144 километра). Издание считает, что именно это позволило украинцам сбить несколько российских истребителей в конце прошлого года.

23 февраля произошло уничтожение российского самолета А-50 над Азовским морем произошло в 120 милях (193 километрах) от линии фронта, однако это расстояние большое для Patriot. Зато единственная ракетная система с такой дальностью, которую имеет Украина, это советская С-200.

В 2013 году украинские Воздушные силы сняли с эксплуатации свои С-200, однако некоторые из них вернули в прошлом году. Однако непонятно, какие радары ориентируют эти ракеты, поскольку оригинальные советские излучают много энергии, поэтому они выдают запуск ракеты и дают пилотам время для уклонения.

Украинцы могли найти более хитрый способ использования своих ракет. В феврале 2023 года администрация Байдена объявила о пакете военной помощи, который включал «оборудование для интеграции западных пусковых установок, ракет и радаров с системами противовоздушной обороны Украины».

Аналитики воспринимают это как реверанс к интегрированной системе боевого управления армии США — Integrated Battle Command System. В частности, это набор процессов, радиоканалов и алгоритмов, позволяющих почти любому радару и ракете противовоздушной обороны работать вместе.

«Разработка IBCS еще не полностью завершена, но она близка. Американцы еще не развернули никаких основных компонентов IBCS, но поляки сделали это», — рассказали журналисты.