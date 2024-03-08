ВСУ провели успешную контратаку возле Авдеевки 1 8.03.2024, 11:30

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В ISW раскрыли детали боев.

Силы обороны Украины провели успешную контратаку на Авдеевском направлении. Украинские войска выбили россиян с позиций вблизи населенного пункта Бердичи, что находится северо-западе от Авдеевки. Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW) со ссылкой на заявления российских «военкоров».

Аналитики отмечают, что за минувшие сутки, 7 марта, на Авдеевском направлении продолжались позиционные бои.

Российские «военкоры» сообщали об успешной контратаке украинских войск недалеко от населенного пункта Бердичи, что находится к северо-западу от Авдеевки и смогли выбить оккупантов с неопределенных позиций. Однако, аналитики ISW не смогли визуально подтвердить эту информацию.

«Позиционные бои продолжались к северо-западу от Авдеевки в районе Степного и Бердичев; к западу от Авдеевки у Тоненького и Орловки; к юго-западу от Авдеевки у Первомайского и Невельского», - говорится в отчете Института изучения войны.

Представитель ОСУВ «Таврия» Дмитрий Лиховой заявил, что российские войска концентрируют свои наступательные действия в направлении Тоненького.