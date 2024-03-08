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ВСУ ликвидировали российского футболиста, который дважды выигрывал чемпионат РФ

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  • 8.03.2024, 12:14
  • 5,476
ВСУ ликвидировали российского футболиста, который дважды выигрывал чемпионат РФ

И выступал на Евро-2003.

Российский футзалист Вячеслав Москаленко, который воевал на Донбассе в составе войск Российской Федерации, был ликвидирован украинскими военными.

Пресс-служба Ассоциации мини-футбола России сообщила, что 43-летний мужчина был убит 7 марта.

За карьеру Москаленко дважды становился чемпионом России (2002/2003, 2003/2004), трехкратным обладателем Кубка России (2000, 2003, 2004) и победителем Суперкубка (2001) по мини-футболу.

В составе сборной России Москаленко провел 19 матчей и забил 10 голов. Он участвовал на чемпионате Европы 2003 года.

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