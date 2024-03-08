Realme презентовала бюджетный смартфон с камерой 128 Мп

Realme презентовала бюджетный смартфон с камерой 128 Мп3
- 8.03.2024, 13:07
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Отличительной особенностью гаджета является кожаная задняя поверхность.
Компания Realme провела презентацию бюджетных смартфонов новой 12-й линейки, оснащенных камерой 128 Мп.
Модельный ряд составляют устройства Realme 12, 12 Pro и 12 Pro Plus, пишет GizmoChina. Отличительной особенностью гаджета является кожаная задняя поверхность с круглым блоком камер, состоящих из датчика на 108 Мп и датчика глубины на 2 Мп. Еще одна камера на 8 Мп расположилась на передней панели.
Производительность смартфона обеспечивает чипсет MediaTek Dimensity 6100 Plus SoC в паре с модулем оперативной памяти на 6 или 8 гигабайт. Аккумуляторная батарея емкостью 5000 мАч имеет поддержку быстрой зарядки 45 Вт. Стоимость Realme 12 в Индии начинается с 17 тысяч рупий, что составляет около 205 долларов.