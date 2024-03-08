Индия раскрыла преступную сеть, отправлявшую граждан страны воевать за Россию 3 8.03.2024, 14:40

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Молодежь завлекали через социальные сети и агентов.

В Индии раскрыта сеть торговли людьми, которая отправляла граждан страны в Россию, откуда они попадали на войну против Украины.

Об этом сообщило Центральное бюро расследований Индии

В заявлении ЦБР говорится, что сеть завлекала «доверчивую молодежь» через социальные сети и местных агентов, предлагая высокооплачиваемую работу в России. В РФ граждане Индии проходили боевую подготовку, после чего их против воли направляли на передовые базы в зоне боевых действия на территории Украины. Установлено, что некоторые из них получили тяжелые ранения.

Уголовное дело было возбуждено 6 марта. В четверг в Дели, Мумбае и других городах прошли обыски в консалтинговых компаниях, у агентов и других лиц, имеющих отношение к схеме. Всего обследовано 13 объектов. Изъято около 5 млн рупий, документы, компьютерная и мобильная техника. Некоторые подозреваемые были задержаны.

Установлены личности 35 граждан Индии, переправленных в Россию. Выявляются другие потерпевшие.

На этой неделе в интернете появилось видеообращение семерых граждан Индии, которые заявили, что находились в России по туристическим визам с декабря прошлого года. Им предложили отправиться в Беларусь, где они были задержаны и выдворены в РФ, так как не имели визы для посещения нашей страны. Индийцы заявляли, что из РФ их против воли собираются отправить на войну.