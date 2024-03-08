Стали известны детали вечеринки, после которой Шри-Ланка отменила бесплатные визы для россиян 3 8.03.2024, 15:18

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Скандал с туристами из РФ получил продолжение.

С марта 2024 года российским гражданам отказано в выдаче бесплатных виз в Шри-Ланку. Местные жители, СМИ и эмигранты из РФ уверены, что причина в «белой вечеринке», которую российские туристы анонсировали в конце февраля. Журналисты связались со свидетелями скандала и узнали новые детали.

Как выяснилось, коренные жители Шри-Ланки действительно крайне возмущены расизмом со стороны гостей, поэтому решение отменить акцию «visa-free» поддерживают. Комментарий одной из таких семей обнародовали российские СМИ.

Клуб Sarayka Lounge, где должна была состояться вечеринка только для «белых», был популярен среди жителей города Унаватуна и его окрестностей. Однако сейчас, по словам одной из бывших посетительниц, заведение переживает сложные времена.

«Я свою дочь отпускал туда, если она со старшими братьями, а сыновьям – 25 и 28 лет. Тогда я за нее спокоен. Дочь рассказывала, что в этом клубе почти все европейцы. 22 февраля она тоже туда собралась, платье выбирала. И здесь сын увидел, что снизу анонса написано: «Вход только для белых». Такого у нас со времен британских колонизаторов не видели! Прямо отбросили нас на несколько веков назад!» – рассказал отец местной жительницы.

После того, как клуб, российского посла и организатора заставили извиниться, скандал вроде бы затих, но уже через неделю власти безапелляционно заявили, что бесплатных виз гостям из России не будут выдавать.

По словам местных жителей, вечеринки в клубе устраивали россияне и британцы.

Как бы то ни было, последствия в большинстве своем затронули именно российских туристов и эмигрантов, которых за два года в курортную страну приехало более 288 тысяч.