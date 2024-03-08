Инсайдер: Apple готовит к выпуску сразу пять моделей iPhone 16 8.03.2024, 15:49

Включая бюджетную версию с одной камерой.

В 2024 году компания Apple готовит к выпуску сразу пять новых моделей iPhone 16, включая бюджетную версию с одной камерой.

Информацией об этом поделился в социальной сети X (бывший Twitter) инсайдер Majin Bu. По его словам, один из смартфонов в линейке напомнит iPhone XR по своему стилю и iPhone 15 по цветовой гамме, однако его мультимедиа-оснащение будет включать всего одну камеру, пишет Ferra.

«Недавно в мое распоряжение попала таблица, которая, по-видимому, иллюстрирует, что линейка iPhone 16 объединится с линейкой SE», – раскрывает эксперт.

Это может указывать на предназначение для широкой аудитории за счет более низкой цены. Среди новых моделей iPhone инсайдер Bu упоминает 16 SE и 16 Plus SE, которые могут оказаться оснащены одной камерой, экраном с частотой 60 Гц и небольшим аккумулятором. Устройства, как ожидается, объединят элементы дизайна Dynamic Island.