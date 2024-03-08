Defense Express: Россия оказалась неспособной производить новую артиллерию 1 8.03.2024, 17:34

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Заявления так и остались словами.

В РФ сообщали о старте серийного производства или даже поставках в армию по меньшей мере трех новых образцов артустановок. Однако никаких свидетельств об их наличии во вражеском войске так и нет, констатируют эксперты.

В течение первых двух лет полномасштабной войны в РФ регулярно заявляли о начале производства или принятия на вооружение новых образцов артиллерии или вооружения. Однако в большинстве случаев заявления так и остались словами. Об этом сообщает Defense Express.

РФ привлекла мощный постсоветский военно-промышленный комплекс для восстановления потерь в вооружении и технике для комплектования новых подразделений. Однако полномасштабная война показала, что РФ ограниченно может восстанавливать боеспособность. Значительная часть ББМ, танков, артиллерии и другого вооружения проходят восстановление со складов хранения и путем каннибализации другой техники.

В 2022-2023 годах РФ анонсировала производство и поставки оружия:

САУ «Мальва»;

САУ «Коалиция-СВ»;

САУ «Пат-С» на базе БМП-3.

Россия заявляла о начале серийного производства САУ «Коалиция-СВ» и якобы отправке артустановок на войну 15 января 2024 года. С тех пор ни одного доказательства применения машин на фронте не было. Заявленные характеристики артсистемы могут представлять серьезную угрозу, так как заявленная дальность стрельбы составляет 70 км со скорострельностью 12 выстрелов в минуту. «Пат-С» и «Мальва» были приняты на вооружение во второй половине 2023 года. Было заявлено об их испытаниях на войне и старте серийного производства. Так же как и с «Коалицией-СВ» никаких доказательств боевого применения машин в зоне боевых действий так и нет.

Из-за этого эксперты сомневаются, что российские инженеры смогли совершить прорыв в производстве современной артиллерии. Также нет свидетельств о поставках в армию вертолетов Ми-28 и Ка-52, хотя поставки самолетов в ВКС РФ не скрывают. Вместе с тем ударные Ка-52 появляются с деталями от других бортов. На одном из вертолетов был замечен хвостовой стабилизатор от другого Ка-52. Вероятно, РФ не производит вертолеты в достаточном количестве, поэтому и решили пойти на каннибализацию.