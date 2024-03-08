HIMARS Сил обороны Украины уничтожил российский РЭБ «Житель»
- 8.03.2024, 23:35
Видеофакт.
Вооруженные Силы Украины уничтожили реактивной артиллерийской системой HIMARS российскую автоматизированную станцию постановки помех Р-330 «Житель». Соответствующее видео опубликовали Силы специальных операций (ССО) ВСУ.
Украинские бойцы сообщили, что во время ведения разведки на Запорожском направлении операторами разведывательных БпАК 3-го отдельного полка ССО обнаружена АСП Р-330 «Житель».
Операторы ССО некоторое время сопровождали важную цель и предоставили информацию ракетно-артиллерийскому подразделению Сил обороны для последующего поражения.
В результате удара HIMARS, который был наведен операторами ССО, вместе с комплексом «Житель» погиб и его экипаж.
Отметим, что Р-330Ж «Житель» – созданная российским предприятием «ПРОТЕК» автоматизированная станция установки помех, принятая на вооружение армией РФ.