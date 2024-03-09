Стая дронов нанесла мощный удар по авиазаводу в Таганроге 9.03.2024, 8:47

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Там мог находиться на ремонте российский самолет А-50У.

В ночь на 9 марта в российском Таганроге Ростовской области слышали взрывы. Как сообщил Telegram-канал Shot, взрывы продолжались около часа.

«Местные жители насчитали более 20 взрывов в небе. Также был слышен звук мотора и автоматные очереди», — сказано в сообщении. По словам очевидцев, налет продолжался час-полтора.

Вспышка в том числе была видна над аэродромом, говорят очевидцы. По их словам, беспилотники залетали на город из Азовского моря.

Россияне также сообщили о работе своей ПВО. Они отмечали, что дроны летели низко, их пытались сбить из стрелкового оружия. Взрывы были слышны в течение 30-40 минут.

Также губернатор Ростовской области Василий Голубев у себя в Telegram-канал заявил, что силами ПВО в Таганроге была якобы отражена массовая атака БПЛА.

Позже он заявил, что подразделения ПВО отразили уже вторую атаку в небе над Ростовской областью. Якобы было уничтожено несколько БПЛА на подлете к Морозовску.

«По предварительным данным, в результате массовой атаки БПЛА на Таганрог, погибших нет. Получил ранение сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле. Пострадавший госпитализирован, угрозы его жизни нет», — написал чиновник.

Местные телеграм-каналы сообщают, что целью атаки был авиационный завод имени Бериева.

«По предварительной информации, беспилотники ВСУ, в том числе, атаковали территорию авиационного предприятия, входящего в состав научно-технического комплекса имени Бериева», – пишут российские СМИ.

Местные телеграм-каналы позже уточнили, что авиационный завод имени Бериева пострадал в результате атаки БПЛА.

Около 3:23 в российских телеграм-каналах написали со ссылкой на очевидцев, что поврежден авиазавод Бериева. Там вспыхнул пожар.

Известно, что на этом предприятии модернизируют самолеты ДРЛО А-50, А-100, а также обслуживают самолеты Ту-95 и Ту-142.

Украинские источники сообщили, что на авиазаводе имени Бериева мог находиться на ремонте самолет А-50У.

Местные СМИ утверждают, что налет БПЛА на Таганрог был самым массовым за все время войны.