Стало известно, что попало под массированный удар дронов на авиазаводе в Таганроге 9.03.2024, 11:37

1,030

Это очень дорогие и очень важные для РФ самолеты.

Ночью с 8 на 9 марта в российском Таганроге раздавались взрывы. Власти РФ заявили о массированной атаке якобы украинских беспилотников. Целью атаки стал местный авиационный завод, где в частности ремонтировали самолет А-50.

Местные телеграм-каналы пишут, что мог серьезно пострадать Таганрогский авиационный научно-технический комплекс им. Бериева.

Российские военные блогеры считают, что авиазавод стал целью массированной атаки. В цехах завода в частности ремонтировали самолет ДРЛО А-50 ВКС России.

Глава Общественного совета при Одесской ОГА Сергей Братчук в соцсетях написал, что украинские спецслужбы провели успешную спецоперацию в Таганроге, поразив дронами местный авиастроительный завод.

По словам Братчука, на заводе хранилось большое количество продукции военного назначения.

«Но самое интересное, пожалуй, — модернизация А-50 на А-50У, те самые очень дорогие и очень важные для ВКС РФ самолеты, две штуки из которых уже были сбиты. Такие мощные прилеты могут очень серьезно помешать работе завода, и довольно надолго», — подчеркнул он.

Как пишет Братчук, большое количество беспилотников с барражирующими боеприпасами попали в цеха завода, в результате чего там начался пожар.

«Ликвидировали ли его уже — неизвестно. Был ли поражен А-50У, стоявший рядом, — неизвестно, зато известна геолокация как минимум одного видео, на нем видна вспышка от прилета дрона или по сборочному цеху, или по цеху № 3. Однако прилетов было несколько, не один и не два, гораздо больше. Это невероятно успешная операция с использованием дронов-камикадзе в тылу РФ», — объяснил Братчук.