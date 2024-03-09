Борт А-50 исчез: появились спутниковые снимки аэродрома в Таганроге после удара БПЛА 9.03.2024, 19:00

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Видна почерневшая крыша ангара.

На свежих спутниковых фотографиях местности в Таганроге, где стоял самолет А-50, видно почерневшую крышу ангара рядом со стоянкой воздушных судов. Самолет исчез с места дислокации — опустела стоянка возле ангара, который могли атаковать беспилотники в ночь на 9 марта.

О последствиях удара дронов говорится в заметке OSINT-расследователя с ником AS-22 в сети X (Twitter).

Расследователь опубликовал два изображения из Таганрога. На первой фотографии указаны координаты точки съемки — 47.19963, 38.86614. В 100 м от этой точки стоят российские самолеты, а между ними — пустое пространство.

Отметим, еще 29 февраля стоял самолет дальней радиолокационной разведки А-50 ВС РФ — об этом свидетельствуют данные портала «Радио Свобода».

Второе изображение — предыдущее фото OSINT-расследователя в увеличенном виде. Автор поста утверждает, что крыша ангара почернела от пожара. На этом основании объясняет, что в ночь на 9 марта украинские беспилотники летели именно сюда — чтобы попасть в А-50.

Удары по РФ и атака на Таганрог

В ночь на 9 марта Россия оказалась под массированной атакой беспилотников. Согласно данным Минобороны России, военные объекты на территории страны-агрессора атаковали 47 летательных аппаратов со взрывчаткой. Из них 41 — направлялась именно в Ростовскую область, где расположен город Таганрог.

По видео и фото с места событий в Таганроге OSINT-расследователь установил, что минимум один взрыв произошел в 900 м от аэродрома, на котором стоял самолет ДРЛВ А-50. Место дислокации принадлежат «Таганрогскому авиационному научно-техническому комплексу им. Г. М. Бериева» (ТАНТК им. Бериева), который занимался ремонтом воздушного судна.

Кроме того, эксперты Defense Express заявили, что для атаки на объекты в Таганроге могли использовать дрон «Лютый». В сети появлялся лишь уменьшенный макет беспилотника, который, по предварительным оценкам, мог пролететь до 1 тыс. км и был многоцелевым.