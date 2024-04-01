ISW: ВСУ снова сожгли колонны российской техники под Авдеевкой 1.04.2024, 8:50

Россияне повторили свой безумный штурм.

В текущих наступательных усилиях оккупантов российское командование могло выбрать Авдеевское направление как приоритетное. Именно здесь, возле захваченного россиянами села Тоненькое, ВСУ на днях отбили самое масштабное механизированное наступление врага с осени 2023 года.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны.

30 марта Вооруженные силы Украины, похоже, отбили масштабную механизированную атаку россиян численностью до батальона БТР и танков в районе Авдеевки Донецкой области — в ISW отмечают, что это была первая механизированная атака оккупантов на уровне батальона с момента, когда РФ начала новую кампанию по захвату Авдеевки в конце октября 2023 года. Аналитики ISW ссылаются на сообщение украинского военнослужащего, который 31 марта написал в Х (ранее Twitter), что российские войска, в частности подразделения российского 6-го танкового полка (90-я танковая дивизия, Центральный военный округ), 30 марта задействовали 36 танков и 12 БМП в масштабном механизированном штурме возле села Тоненькое [на картах ISW, Deep State и по данным Юрия Бутусова село считается ранее захваченным россиянами].

Геолоцированные изображения, опубликованные 31 марта, действительно демонстрируют большое количество уничтоженной и поврежденной российской бронетехники и танков вдоль дороги на северо-запад от Тоненького (западнее Авдеевки), констатируют в ISW. При этом упомянутый украинский военнослужащий отметил, что во время штурма украинские силы уничтожили 12 российских танков и восемь БМП, а лобовой российский удар не смог прорвать украинскую линию обороны. В ISW отмечают, что это первое сообщение о привлечении подразделений 90-й танковой дивизии в штурмах после захвата Россией Авдеевки. Аналитики предполагают, что ее силы «вместе с другими российскими подразделениями и соединениями, вероятно, представляют значительный незадействованный оперативный резерв». А потому их привлечение может свидетельствовать о намерении российского командования продолжать и активизировать наступательные усилия к западу от Авдеевки. С другой стороны, провал атаки 6-го танкового полка возле села Тоненькое может свидетельствовать, что подразделения еще незадействованного оперативного резерва России в районе Авдеевки «могут быть слишком деградированными или по другим причинам неспособными возглавить дальнейшее продвижение россиян на запад в краткосрочной перспективе», считают в ISW.

Аналитики подчеркивают «значительный» масштаб попытки российского механизированного штурма 30 марта. Они напоминают, что атак подобного масштаба россияне не проводили с октября 2023 года, когда ВСУ уничтожили почти 50 российских танков и более 100 единиц бронетехники во время наступления россиян на Авдеевку 19−20 октября 2023 года. [Автор сообщения в Х, пишущий под ником Kriegsforscher, дополнительно отметил, что это было наибольшее количество бронированной техники, которую россияне одновременно задействовали в наступлении, за период после начала большой войны — прим. ред.] Эксперты также подчеркивают, что способность ВСУ отражать такие механизированные штурмы, как 30 марта вблизи Авдеевки, где украинские силы были вынуждены быстро отойти на новые оборонительные позиции после потери города, «является положительным показателем способности Украины защищаться от будущих широкомасштабных российских наступлений и ожидаемой российской наступательной операции летом 2024 года». При этом в ISW подчеркивают, что Украина «вполне оправданно» предупреждает, что на ее оборонительные способности летом может повлиять нехватка боеприпасов, ограниченные ресурсы живой силы и задержка западной помощи. «Украинским войскам, возможно, пришлось потратить значительное количество ресурсов для защиты от российской атаки возле Тоненького, что подчеркивает способность России проводить нападения, которые заставляют Украину тратить большое количество своих и без того ограниченных материальных и человеческих резервов для защиты», — отмечают в ISW. С другой стороны, продемонстрированная способность Украины умело защищаться на особо критическом участке фронта, несмотря на все вызовы, свидетельствует о том, что ВСУ «могут достичь значительных результатов на поле боя, если они будут должным образом оснащены», отмечают аналитики.

В ISW предполагают, что российское командование могло выбрать Авдеевское направление как приоритетное, о чем свидетельствует готовность бросить в атаку количество танков численностью в батальон. «Российское командование может сосредоточить свою прогнозируемую наступательную операцию, которая ожидается в конце весны — летом 2024 года, на западной части Донецкой области, надеясь развить стабильный, но незначительный прогресс российских войск в этом секторе», — считают в ISW. Украинские официальные лица недавно предупреждали, что войска РФ накапливают личный состав вдоль оси Харьков-Луганск, в частности вблизи Бахмута, вблизи Авдеевки, а также в Запорожской области. Однако ISW продолжает оценивать, что оккупанты, вероятно, смогут начать концентрированную широкомасштабную наступательную операцию только на одном оперативном направлении одновременно из-за ограниченности живой силы у самих россиян и их возможностей планирования.