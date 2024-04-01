закрыть
1 апреля 2024, понедельник, 16:06
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Southwind Airlines отменяет рейсы Минск — Стамбул

1
  • 1.04.2024, 15:47
  • 1,206
Southwind Airlines отменяет рейсы Минск — Стамбул

Все забронированные заявки будут аннулированы.

Southwind Airlines с 1 апреля отменяет полетную программу Минск — Стамбул. Все забронированные заявки будут аннулированы, сообщает компания Pegas Touristik Belarus. Туристов обещают вывезти (и часть их из Стамбула уже вывезли), им обеспечили проживание и питание. Утверждается, что организационные вопросы решаются.

Вывоз туристов осуществляется различными авиакомпаниями, включая «Белавиа».

Ранее стало известно, что авиакомпании Southwind Airlines запретили летать над ЕС. Такое решение обосновали ее связями с РФ, так как принадлежность авиакомпании Турции — только формальная (по сути она российская).

Southwind Airlines была создана в 2022-м. Предполагается, что она создавалась для перевозки российских туристов на турецкие курорты на фоне введения западных санкций. На белорусский рынок она вышла в конце 2023 года.

Написать комментарий 1

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин