Southwind Airlines отменяет рейсы Минск — Стамбул 1 1.04.2024, 15:47

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Все забронированные заявки будут аннулированы.

Southwind Airlines с 1 апреля отменяет полетную программу Минск — Стамбул. Все забронированные заявки будут аннулированы, сообщает компания Pegas Touristik Belarus. Туристов обещают вывезти (и часть их из Стамбула уже вывезли), им обеспечили проживание и питание. Утверждается, что организационные вопросы решаются.

Вывоз туристов осуществляется различными авиакомпаниями, включая «Белавиа».

Ранее стало известно, что авиакомпании Southwind Airlines запретили летать над ЕС. Такое решение обосновали ее связями с РФ, так как принадлежность авиакомпании Турции — только формальная (по сути она российская).

Southwind Airlines была создана в 2022-м. Предполагается, что она создавалась для перевозки российских туристов на турецкие курорты на фоне введения западных санкций. На белорусский рынок она вышла в конце 2023 года.