В ЕС ввели ограничения по авто, которые едут в Беларусь 1.04.2024, 17:26

1,034

Что сейчас происходит на границе и что говорят участники авторынка.

В конце марта Польша, Латвия и Литва перестали пускать в Беларусь автомобили на транзитных номерах, у которых объем двигателя больше 1,9 литра, а также те, что дороже 50 000 евро. Этих ограничений можно избежать, если иметь на руках определенный пакет документов. К таким мерам перегонщики были не готовы, поэтому многие из них застряли на границе с ЕС. «Зеркало» узнало, какая сейчас ситуация с перегоном авто из ЕС — что происходит на границе и что говорят участники авторынка насчет машин — будут ли дальше их поставлять в Беларусь.

В литовском пункте пропуска «Мядининкай» некоторые машины из ЕС на транзитных номерах пропускают, а другие — нет, пишут последние несколько дней участники профильного телеграм-чата. Обычные туристы негодовали и считали, что очередь двигается так медленно из-за того, что ее задерживают «транзитники».

«Через одну машину авто стоят на растаможку, „пассаты“ 1,6 (объем двигателя в литрах. — Прим. ред.) и так далее. Все в одной очереди», — проинформировал участник чата.

Этому сообщению люди удивились, ведь ранее звучала информация, что на литовской границе есть вопросы по авто объемом двигателя от 1,5 литра.

«Гелики», «урусы» [Lamborghini. — При. ред.] и куча других 50 000+ евро (стоимостью более 50 тыс. евро. — Прим. ред.) прошли на моих глазах. Нет ограничений на объем, если доки нормальные. На возврат я видел выезжали только на лафетах и CMR (документ, удостоверяющий договор перевозки груза. — Прим. ред.), которые были в адрес юрлиц РБ. Все, кто своим ходом, неважно, какие объем и цена, проезжают пока что», — поделился увиденным путешественник.

«Видно, что перегоны так задолбали литовцев, что они все выпустили. Только просят бумажку хотя бы в письменной форме, что машина не пойдет на рынок РФ», — добавил еще один участник, который утверждает, что видел, как дорогие Mercedes-Benz и Lamborghini уезжали с «Мядининкай».

«Беларусь очень богатая страна, раз такие тачки везут. Я в Литве столько лакшери сегмента и не видел на дорогах общего пользования», — отреагировал на эти сведения другой пользователь.

В том, что литовская сторона относительно легко пропускает перегонщиков, некоторые водители засомневались. Они сообщали о том, что много автомобилей на транзитных номерах не пропускают.

«Нет, доки все должны быть в порядке. Сейчас Lotus не пропустили, два BMW и Volvo», — в противовес предыдущим высказываниям написал автомобилист из очереди на границе.

«Lotus третьи сутки стоит», — заметил еще один участник чата.

«Моего мужа отправили в отсойник, сказали, что будут делать запрос в Польшу, так как EX (экспортная декларация. — Прим. ред.) оформлена на „Тересполь“. Все доки в порядке, с таким же кейсом вчера много кто проехал, а сейчас какой-то затуп», — сообщила женщина о проблеме.

«В субботу утром электричку развернули. По докам вроде как все нормально, но когда начали сканироваить EX, то вылез запрет на вывоз. Я думаю, что продавец в черном списке. Причину таможня не назвала», — информацию еще от одного водителя.

В выходные в пункте пропуска «Тересполь-Брест» дольше всего проходили границу автомобилисты, которые ехали из Польши в субботу, 30 марта. В телеграм-чате «Брест-Тересполь» люди сообщали, что с того момента, как они встали в очередь на польской территории и до выезда в Беларуси у них уходило минимум 12 часов.

Кто-тот считал, что проблема длительного ожидания в том, что полякам не нравится, когда люди ездят в праздничные выходные, другие видели проблему в том, что люди стремятся вывезти закупленные товары до 1 апреля, пока не вступили в силу новые нормы. Но проблему доставляли и водители, которые вклинивались посреди очереди. Судя по сообщениям в чате, за этим уже начала следить и польская полиция.

«В очереди стояли три брестские машины. Средняя попросилась отъехать, вернулась минут через 20. За ним ехала полиция и увидела, что он вклинился к друзьям. Полицейские сразу остановились и начали выяснять, почему он вклинился. Может поэтому и влезунов стало меньше», — сообщили в чате.

Судя по небольшой активности на тему автомобилей на транзитных номерах, этот пункт пропуска у перегонщиков не в почете. В чате было лишь пара сообщений отом, что поляки такой транспорт по-прежнему не пропускают.

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» прохождение двух границ в выходные занимало от 55 минут до 7 часов. В профильном чате люди не сообщали о каких-то трудностях, не было информации и об авто на транзитах.

Что говорят участники авторынка насчет машин из ЕС — будут ли дальше их поставлять в Беларусь?

Тем временем участники авторынка, которые занимаются перегоном машин из ЕС в Беларусь, сообщают, что торговля автомобилями в Литве не останавливается. Более того, продавцы переориентировались на продажу машин, которые без проблем пропустят в Беларусь через границу. Например, в Каунасе на площадке по продаже предлагают много разных вариантов. Вот некоторые примеры:

• Из Германии пригнали Renault Megane универсал 2012 г. в., с дизельным двигателем объемом 1,5 литра. Его цена — 3500 евро.

• Volkswagen Golf Plus 2012 г. в., дизельный двигатель 1,6 литра. Стоимость — 5000 евро.

• В топе по продажам у белорусов Volvo с дизельным двигателем Peugeot 1,6. Например, с таким мотором предлагался трехдверный хэтчбэк C30 2010 г. в., его цена — 3650 евро.

Коротко о том, что вообще произошло с перегоном авто из ЕС

Напомним, 23 марта на польской границе начали разворачивать авто на транзитных номерах с двигателем от 1,9 литра и дороже 50 тысяч евро, перегонщики машин отправились на пункты пропуска в Литву и Латвию. С 26 марта в единственном на границе с Беларусью латвийском пункте пропуска «Патерниеки» тоже ввели запрет, аналогичный польскому. С 29 марта ограничения ввели и в Литве.

Отметим, что все три страны не сообщили официально о причине, по которой запрещено пропускать авто в Беларусь. Напомним, ранее белорусская таможня заявила, что слышала о нововведении со стороны Польши и Латвии, но официальных уведомлений в ведомстве не получали.

В латвийском пункте пропуска «Патерниеки» ранее отмечали, что ограничения связаны с санкциями на уровне ЕС.

По данным расследователей проекта «Бюро», Польша входит в топ-3 стран ЕС, из которых в нашу страну попадает больше всего авто. Так, на фоне войны поставки машин из ЕС в Беларусь подскочили в четыре раза — почти до 1,5 млрд евро, а в прошлом году превысили 1,7 млрд евро, отмечают расследователи со ссылкой на данные Евростата. Больше всего автомобилей в нашу страну продают Германия, Литва и Польша. Только за девять месяцев прошлого года из трех стран в Беларусь вывезли почти 60 тысяч машин. На фоне войны Беларусь стала перевалочной базой для поставок люксовых автомобилей на десятки миллионов долларов в Россию, несмотря на бойкот и санкции, убеждены расследователи.