Названы лучшие семиместные авто 2024 года 1.04.2024, 18:10

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Лучшие варианты для большой семьи или компании.

Семиместный автомобиль обычно покупают люди для пассажирских перевозок, или те, у которых большая семья, много друзей и вещей, которые нужно с собой возить.

Десять лет назад для перевозки 7 пассажиров предлагали только микроавтобусы. Сегодня большинство семиместных авто — это модные внедорожники. Издание Autocar публикует список лучших из них по состоянию на 2024 год.

Volvo XC90

Тот факт, что авто продается почти 10 лет, является свидетельством практичности, надежности и комфорта. Да, Volvo XC90 не имеет самых современных технологий в салоне, но его легко и недорого эксплуатировать, а еще – этот внедорожник производителен и не потребляет много топлива, особенно в гибридной версии.

Hyundai Santa Fe

Этот семиместный внедорожник с просторным салоном и мощным двигателем за годы завоевал безумную популярность. Он узнаваем и востребован на рынке благодаря 2,2-литровому дизельному двигателю мощностью 200 л.с., который является производительным и экономичным.

Мягкая подвеска, удобные сиденья, много опций для комфорта, современные системы безопасности – это лишь краткий список преимуществ внедорожника.

Dacia Jogger

Румынская машина не является последним словом в мире технологий или изысканности, но этот внедорожник чаще всего выбирают те, кто нуждается в экономной и недорогой машине.

В транспортном средстве достаточно места для семи взрослых, хотя третий ряд лучше оставить детям во время длительных путешествий, а опуская или снимая все задние сиденья, вы получаете грузоподъемность 2094 литров, как у фургона.

Volkswagen Multivan

Multivan предлагает просторный салон с 7 местами, которые трансформируются. Это делает его идеальным для семей, путешествий или бизнеса. Благодаря мощному двигателю и плавной езде, Multivan способен справиться с любыми дорожными условиями. Широкий спектр опций, таких как панорамная крыша, люк, подогрев и вентиляция сидений, делают автомобиль максимально комфортным для любого путешествия.

Land Rover Defender 130

Defender 130 – самая длинная версия легендарного внедорожника, предлагающая просторный 7-местный салон и багажный отсек. Он оснащен мощным двигателем, способным преодолеть любые препятствия, а его система полного привода гарантирует уверенность на любой дороге. Defender 130 – это идеальный выбор для семей, которые ищут приключения, а также для тех, кто нуждается в практичном и комфортном автомобиле для путешествий. В десятку лучших вошли Kia EV9, Peugeot 5008, Land Rover Discovery, Skoda Kodiaq и Mercedes GLB.