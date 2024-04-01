Украина отразила крупнейшее с начала войны танковое наступление РФ 1.04.2024, 20:01

4,504

ВСУ уничтожили 36 танков и 12 БМП.

Россия попыталась осуществить самую крупную с начала полномасштабного вторжения в Украину танковую атаку, но потерпела поражение, пишет Forbes.

По информации журналистов, в минувшую субботу, 30 марта, РФ хотела прорвать украинские позиции в районе Авдеевки с помощью 36 танков и 12 БМП. Сражение развернулось вдоль дороги от оккупированного российской армией села Тоненького до контролируемого ВСУ населенного пункта Уманское: 25-я бригада Вооруженных сил Украины заметила большую колонну из 48 машин и нанесла по ней удар. В результате Россия потеряла 12 танков и восемь БМП.

Forbes подчеркивает, что случившееся может свидетельствовать о двух противоречивых тенденциях. Так, если еще несколько недель назад российская армия, испытывавшая дефицит техники после тяжелых боев за Авдеевку, разворачивала пехоту для наступления к западу от населенного пункта, то в последнее время все поменялось и РФ на данном направлении возобновила использование бронемашин.

Вместе с тем, тот факт, что ВСУ смогли разбить столь большую и хорошо вооруженную российскую колонну, может говорить и о другой тенденции: украинская армия все еще способна организовывать жесткую оборону, несмотря на нехватку боеприпасов. Это возможно благодаря комбинированному использованию мин, артиллерии, противотанковых ракет и беспилотников.

О том, что российская армия понесла огромные потери возле села Тоненькое, в своем телеграм-канале сообщил и российский «военкор» Юрий Котенок. В случившемся он обвиняет «не самое грамотное командование», которому неважно, какой ценой будет достигнут результат.

«Беда, когда главным стимулом является мечта о генеральском звании, а все остальное, в том числе сбережение людей, отходит на задний план», — пишет Котенок.

Forbes отмечает, что тактика комбинированного применения разных средств поражения появилась у ВСУ из-за дефицита боеприпасов. В частности, отсутствие поставок снарядов подтолкнуло Украину к расширению массового производства беспилотников FPV, благодаря чему украинские военные могут теперь использовать меньшее количество артиллерийских снарядов для атак на российские штурмовые группы, координируя свои действия с ближайшими операторами FPV, которые добивают остатки неприятеля после основного удара.

По мнению авторов статьи, такая тактика «продолжит формировать поле боя» даже после того, как в Украину прибудет свежая партия боеприпасов.

«В ближайшие недели и месяцы украинцы, скорее всего, продолжат оборону от российских штурмовых групп, преимущественно координируя свои гаубицы и беспилотники. Но сейчас артиллерии может быть больше, чем в последние месяцы», — говорится в материале.

Российская армия столкнулась с проблемой высоких потерь практически с первых дней полномасштабного вторжения в Украину. Эксперты Oryx посчитали, что за два с небольшим года войны РФ потеряла более 15 000 танков, самолетов, кораблей, артиллерийских орудий, ракетных систем, БМП и БТРов, командных пунктов и пунктов связи, беспилотных летательных аппаратов, грузовиков снабжения и т.д. на сумму, которая может достигать сотен миллиардов долларов. При этом почти пятая часть утерянной техники (2935 единиц) была захвачена ВСУ.

Реальные масштабы российских потерь могут быть значительно выше, поскольку не все случаи удается зафиксировать. Например, Вооруженные силы Украины сообщают, что с 24 февраля 2022 года РФ потеряла 342 самолета и 325 вертолетов.