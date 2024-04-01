ВСУ поразили один из самых дорогих ударных беспилотников РФ 1.04.2024, 20:54

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Его стоимость составляет около $7 млн.

Украинские силы поразили дорогостоящий российский беспилотник «Форпост», который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударных типа «Форпост», – сообщил Евлаш.

Он отметил, что это российская БпЛА стоимостью около $7 млн, который может нести разную боевую нагрузку и в течение достаточно длительного времени выполнять поставленные боевые задачи вдоль линии столкновения.

«Это несколько напоминает аналог «Байрактара», он достаточно большой, может проводить и разведку, и в том числе нести еще дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, которым он будет оборудован, чтобы поражать наземные цели», – сказал Евлаш.

Он сообщил, что беспилотник сбила Одесская зенитная бригада над акваторией Черного моря.