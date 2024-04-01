закрыть
1 апреля 2024, понедельник, 22:26
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

ВСУ поразили один из самых дорогих ударных беспилотников РФ

  • 1.04.2024, 20:54
  • 5,888
ВСУ поразили один из самых дорогих ударных беспилотников РФ

Его стоимость составляет около $7 млн.

Украинские силы поразили дорогостоящий российский беспилотник «Форпост», который можно назвать аналогом турецкого Bayraktar. Об этом сообщил спикер Воздушных сил Илья Евлаш в эфире телемарафона.

«Воздушные силы сегодня отработали достаточно хорошую цель, такие цели у нас бывают нечасто, однако нам все-таки удалось поразить один из самых дорогих беспилотных летательных аппаратов ударных типа «Форпост», – сообщил Евлаш.

Он отметил, что это российская БпЛА стоимостью около $7 млн, который может нести разную боевую нагрузку и в течение достаточно длительного времени выполнять поставленные боевые задачи вдоль линии столкновения.

«Это несколько напоминает аналог «Байрактара», он достаточно большой, может проводить и разведку, и в том числе нести еще дополнительную боевую нагрузку в виде двух ракет или другого вооружения, которым он будет оборудован, чтобы поражать наземные цели», – сказал Евлаш.

Он сообщил, что беспилотник сбила Одесская зенитная бригада над акваторией Черного моря.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Хроника внезапной катастрофы
Хроника внезапной катастрофы Владимир Халип
Теракт в «Крокусе»: другая версия
Теракт в «Крокусе»: другая версия Вадим Денисенко
Бумажный аист машет из автозака
Бумажный аист машет из автозака Ирина Халип
Однажды белорусы сбросят своего диктатора
Однажды белорусы сбросят своего диктатора Леонид Невзлин