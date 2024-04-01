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ВС Беларуси: Батальоны НАТО в Литве могут использовать для провокаций на границе

  • 1.04.2024, 22:15
ВС Беларуси: Батальоны НАТО в Литве могут использовать для провокаций на границе
Александр Науменко

Командующий войсками Северо-западного оперативного командования пугает Лукашенко.

На полигоне в Литве, который находится у города Пабраде в 15 км от белорусской границы, сосредоточены три батальона НАТО. Телеканал «Беларусь 1» приводит слова Александра Науменко, командующего войсками Северо-западного оперативного командования ВС Беларуси, который считает, что эти три батальона могут быть использованы для проведения провокаций вблизи государственной границы.

— С использованием диверсионно-разведывательных групп и незаконных вооруженных формирований, — сказал командующий.

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