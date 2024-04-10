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Итальянский дизайнер представил «растущие» кроссовки для детей

  • 10.04.2024, 6:36
  • 1,746
Итальянский дизайнер представил «растущие» кроссовки для детей

Помогут родителям сэкономить.

На радость родителям, итальянский дизайнер разработал модель кроссовок для детей и подростков, которые легко могут увеличиваться в размере по мере роста ноги ребенка. То есть предполагается, что дети и подростки с 6 до 14 лет смогут вполне обойтись этой парой кроссовок, а родителям не нужно будет покупать новую пару каждый год.

Кроссовки 4Steps разработал дизайнер Микеле ди Карло. Чтобы увеличить размер пары, потребуется разобрать и растянуть напечатанную на 3D-принтере обувь.

Кроссовки могут быть напечатаны на 3D-принтере из гибкого и прочного пластика FilaFlex, а также из тянущегося полиуретана.

Всего обувь состоит из трех деталей: подошвы, плотной ткани формы носка и основы. Все три компонента могут быть окрашены в различные цвета. Кроссовки весят всего около 123 граммов.

О том, сколько стоит такая пара детской обуви, пока не сообщается.

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