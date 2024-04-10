Почему утонул российский Орск 4 10.04.2024, 8:02

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Охранник Путина «проспал» наводнение в Оренбургской области.

МЧС России еще месяц назад располагало информацией о грядущем мощном паводке в Оренбургской области, следует из документа, оказавшегося в распоряжении The Moscow Times.

Снизить ущерб от наводнения можно было, отрегулировав уровень воды в реке Урал, заблаговременно освободив место для паводковых вод в Ириклинском водохранилище, считает эксперт. «Проспав» подходящий для этого момент, чиновники были вынуждены резко сбросить воду из водохранилища, поток которой дамба в Орске не могла остановить.

Вечером 5 апреля в Орске с населением более 200 000 человек прорвало городскую дамбу, возведенную вдоль берега Урала, вода хлынула в город, началась эвакуация затопленных районов. 7 апреля в Оренбургской области объявили режим чрезвычайной ситуации федерального масштаба. В Орске затопило более 6600 домов, во всей области – более 10 000. Затопление также угрожает полумиллионной столице региона Оренбургу, а также Курганской и Тюменской областям.

«Запасы воды выше среднемноголетних значений»

6 апреля – через сутки после прорыва дамбы в Орске и начала эвакуации – Минприроды и Генпрокуратура направили в МЧС письмо с отсылкой к прогнозу Росгидромета и Росводресурсов по паводку в Оренбургской и Курганской областях области от 5 марта.

Чиновники «перестраховываются и снимают с себя ответственность, мол, они же предупреждали», объяснил The Moscow Times источник в МЧС, предоставивший документ. Мощного паводка в регионе ожидали и в самом МЧС. 19 марта ГУ МЧС по Оренбургской области опубликовало прогноз повышения уровня воды, согласно которому «наивысшие уровни весеннего половодья в большинстве рек окажутся выше нормы».

В конце февраля на заседании региональной комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций вице-губернатор Оренбуржья Сергей Балыкин заявил о том, что «запасы воды в снежном покрове выше среднемноголетних значений», промерзание почвы препятствует уходу воды, глубина промерзания почвы в 7 раз превышает средние показатели прошлых лет. Исходя из этого, чиновники предлагали предпринять «превентивные меры», в том числе подготовить к паводку водохранилища региона.

После такого прогноза власти могли если не избежать его, то минимизировать масштабы, считает Олег Дюкарев, директор экспертной организации «МЭКА», которая в 2010 готовила экспертизу не выдержавшей паводка Орской дамбы. «Нужно было избежать переполнения Ириклинского водохранилища», — уверен он.

Руководство водохранилища могло недооценить риски, а воду экономили для засушливого сезона, считает морской инженер-геолог Константин Ранкс: «В Евразии совершенно жуткий гидрологический режим. Весной очень много воды, а потом наступает лето и засуха. Следовательно, это же водохранилище служит источником воды — и питьевой, и для орошения, и для всего прочего. Вот сидит человек и видит, что у него наполнено хранилище и если в начале марта его освободить, то наводнение отложится. Но с другой стороны — вдруг ничего не случится, а вода больше в таком масштабе не придет и у него будет незаполненное водохранилище».

«Критическое наполнение водохранилища»

Ириклинское водохранилище — крупнейшее водохранилище Южного Урала, было создано в 1970 году для выработки электроэнергии Ириклинской ГРЭС и защиты региона от половодий. Орск — ближайший от водохранилища крупный населенный пункт, расположенный ниже по течению Урала. Расстояние от водохранилища до города — всего 60 км. Еще в 280 км ниже по течению реки — областной центр Оренбург. Ириклинское водохранилище контролирует ФГУП «Центррегионводхоз», подведомственное Минприроды. На сайте организации указано, что она управляет деятельностью всех водохранилищ России, накапливая и сбрасывая воду, регулирует уровень рек.

В начале марта, когда чиновники уже располагали информацией о грядущем мощном паводке, Ириклинское водохранилище было заполнено на 82% и сбрасывало всего 15 кубометров воды в секунду, следует из проанализированных The Moscow Times данных о состоянии водохранилища. Только к концу марта сброс немного увеличили — до 90 кубометров в секунду. При этом объем набранной в водохранилище воды постепенно рос и в начале апреля составил 92%.

«Зная прогноз высокого весеннего итога, мы подготовили Ириклинское водохранилище. Перед паводком уровень воды был ниже стабильных отметок», — утверждал 7 апреля заместитель руководителя Федерального агентства водных ресурсов Вадим Никаноров. Это расходится с открытыми официальными данными о состоянии водохранилища, проанализированными The Moscow Times. Из них следует, что в марте 2022 года водохранилище было заполнено на 76%, в марте 2023 года — на 67%.

Только 2 апреля, за три дня до начала потопа в Орске, водохранилище резко — в 18 раз — увеличило сброс сначала до 1672, а потом до 2170 кубометров в секунду. В результате уровень воды в реке к вечеру 5 апреля поднялся до 9,6 метров в районе Орска при том, что защитная городская дамба была рассчитана только на 5,5 метров.

Дюкарев считает, что с таким резким подъемом Урала справиться дамба была не в состоянии: «Когда наступило категорически критическое наполнение, Ириклинское водохранилище открыло шлюзы, но из-за практически залпового сброса воды наполнился весь Урал. Сначала наполнилась дамба, ее начало подмывать. На сегодняшний момент она разрушилась в 3 местах».

«Нет прогнозирования»

Формально решение о накоплении и сбросе воды принимается коллегиально местными и федеральными властями. Региональная межведомственная противопаводковая комиссия во главе с вице-губернатором совместно с Нижне-Волжским бассейновым водным управлением Федерального агентства водных ресурсов должны разрабатывать график приема и сброса воды, следует из постановления правительства Оренбургской области.

Однако на практике управляющая водохранилищем федеральная структура «Центррегионводхоз» может игнорировать решение региональной комиссии и ждать инструкций от федерального МЧС, считает источник The Moscow Times в министерстве.

Но в МЧС, по его словам, нет нормального прогнозирования, адекватных моделей развития событий и контроля за ситуацией. Национальный центр управления в кризисных ситуациях (НЦУКС) МЧС разрабатывает прогнозные модели по паводкам и с гордостью демонстрирует их правительству и президенту, но «по факту они не смогли предсказать ни один паводок», утверждает собеседник The Moscow Times.

«В регионах нет специалистов, нет возможности прогнозирование делать и модель развития событий. МЧС делало вид, что собирало данные с субъектов для анализа», — заключает он.

Еще один спасатель из ФСО

Основываясь на прогнозах центра, Федеральная комиссия по чрезвычайным ситуациям «координирует и контролирует» сброс или набор воды, поясняет источник в МЧС. Федеральную комиссию по чрезвычайным ситуациям возглавляет глава МЧС Александр Куренков, который в с 2002 по 2021 гг. служил в Федеральной службе охраны, в 2021–2022 гг. — заместителем директора Росгвардии. Куренков возглавил МЧС в мае 2022 года после гибели на этом посту другого охранника Путина — Евгения Зиничева. Тот погиб в сентябре 2021 года в Путоранском заповеднике по время съемок учебного фильма МЧС. По официальной версии, спасая поскользнувшегося оператора.

Почти через сутки после начала наводнения в Орске Путин приказал Куренкову «незамедлительно вылететь в зону природного бедствия для организации всей необходимой работы», сообщила в субботу вечером пресс-служба Кремля.

«Глава государства в разговоре с А. Куренковым особо отметил необходимость своевременного анализа, прогнозирования и принятия соответствующих мер в отношении ситуации, которая разворачивается с возможными подтоплениями в Курганской и в Тюменской областях», — отчитался пресс-секретарь Кремля на следующий день.

«В связи с вынужденным увеличением сброса воды на гидротехнических сооружениях, вызванным аномальным за последние 100 лет повышением уровня воды, была отмечена неизбежность затоплений», — сообщил в тот же день Кремль по итогам разговора Путина с губернаторами Курганской и Тюменской областей.

Прилетев на место чрезвычайной ситуации, Куренков первым делом заявил журналистам, что МЧС заблаговременно предупреждало жителей Орска об опасности и предлагало эвакуацию за неделю до потопа. По словам местных жителей, реальная эвакуация началось только в пятницу вечером, когда вода уже начала прибывать в город.

«Виноваты все»

Общаться с разгневанными местными жителями пришлось губернатору Оренбургской области Денису Паслеру. Несколько сотен жителей Орска собрались в понедельник вечером у здания администрации и потребовали встречи с губернатором под крики «Позор» и «Путин, помоги!». Местная прокуратура даже выступила с предостережением о недопустимости несогласованных протестных акций.

На встрече с инициативной группой протестующих Паслер сначала грубо потребовал убрать телефоны и не снимать его, а затем пожаловался на то, что был вынужден из-за наводнения отменить отпуск.

Денис Паслер работал в правительстве Свердловской области, а в 2019 году был назначен врио губернатора Оренбуржья.

«Виноваты все», — заявил Паслер, отвечая на вопрос о причинах наводнения. «Не сомневаюсь, что уголовные дела доведут до логического завершения», — добавил губернатор. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело по факту прорыва дамбы по статьям о халатности и нарушении правил безопасности при строительстве.

При этом чиновник похвалил местных жителей, которые «уже купили лодки» и сами «ездят спасать в прямом смысле этого слова»: «Куча территорий, где люди свои деньги тратят, чтобы кормить, поить. <…> Вот это настоящие патриоты!».

Местные жители сами занимаются эвакуацией, пункты временного размещения в достаточном масштабе не готовы, подтверждает источник в МЧС плачевную ситуацию с ликвидацией наводнения. «Теперь подтягивать начинают МЧС со всей России, но из 1500 человек (спасательной) группировки только 300 мчсников. Остальные субъектовые службы, просто работники ЖКХ и т. д.». «Ситуацию упустили, просто просрали», — заключает он.

К 9 апреля по всей области было затоплено более 10 тысяч домов, эвакуированы более 6 тысяч жителей. Правительство области начало осуществлять первые выплаты пострадавшим — до 100 тысяч рублей, если имущество утрачено полностью. На митинге в понедельник по требованию собравшихся губернатор Паслер пообещал выплатить полную стоимость утраченного имущества.