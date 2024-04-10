Forbes: Самодельный российский «танк-черепаха» стал легкой целью для ВСУ 2 10.04.2024, 10:47

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Причудливая крыша из бронепластин не смогла его спасти.

Россия не перестает удивлять, и выпустила на фронт в районе Красногоровки очередную модификацию танка Т-72, который был прозван «танком-черепахой».

В попытках защититься от украинских дронов, экипаж танка установил огромную крышу из металлических панелей. Сама крыша крепилась на стойках которые не позволяли башне поворачиваться более чем на несколько градусов, но и при этом оставляла ряд зазоров, в которые мог проскользнуть украинских дрон.

В материале Forbes сообщается, что «танк-черепаха» при всех своих недостатках успешно пережил свой первый боевой дебют, и провел колону бронетехники сквозь украинский огонь, чтобы высадить пехоту.

«Стойки, поддерживающие крышу, не позволяли башне поворачиваться более чем на несколько градусов, а также затрудняли любое маневрирование на лесистой или городской местности», — сообщили журналисты.

Стоит отметить, что танк даже сумел развернуться и вернуться в свой ангар. Но к несчастью для него, он уже был замечен украинской разведкой. По данным журналистов, разведка легко отследила танк до базы и передала координаты артиллерии, которая его и уничтожила.

«Построив один из самых странных самодельных автомобилей войны, русские стали слишком известными для своей же пользы. И теперь танк-черепаха разрушен, а его экипаж, возможно, мертв или ранен», — добавили в Forbes.

Учитывая стремительное развитие украинских беспилотников, не исключено, что в будущем мы еще увидим другие причудливые модификации российских танков в попытке избежать гнева украинских беспилотных аппаратов.