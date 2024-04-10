закрыть
10 апреля 2024, среда, 11:51
Прислать новость Архив новостей
be ru en
Поддержите
сайт Сим сим,
Хартия 97!
Рубрики

Уничтожение российского Ка-27 в Крыму: появились новые детали

  • 10.04.2024, 11:40
  • 1,186
Уничтожение российского Ка-27 в Крыму: появились новые детали

Боевая машина взорвалась в воздухе.

Во временно оккупированном Крыму недалеко от поселка Черноморское Евпаторийского района уничтожен российский вертолет Ка-27, предназначенный для выявления и поражения подводных лодок и надводных целей.

О судьбе экипажа пока неизвестно, для поисковой операции оккупанты задействовали катер «Раптор» и другие вертолеты.

Об уничтожении Ка-27 сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел», – написал он в Facebook в восемь утра 10 апреля.

Позже в эфире телемарафона Плетенчук рассказал, что Ка-27 взорвался в воздухе, а судьба его экипажа пока неизвестна. Утром для поисковой операции враг задействовал катер «Раптор» и другие вертолеты.

«Из имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию на этот счет. Продолжалась поисковая операция. Происходило все это недалеко от Черноморского», – сказал спикер.

Плетенчук добавил, что ВС РФ начали использовать авиацию для наблюдения в Крыму, чтобы обезопаситься от атак, поэтому теперь уничтожений, как сегодня, может становиться больше.

В РФ традиционно о потере не сообщали.

Что известно о Ка-27

Ка-27 (по кодификации НАТО Helix – улитка) – советский корабельный многофункциональный вертолет. Впервые поднялся в воздух в 1973 году.

Предназначен для выполнения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Стоимость такого вертолета оценивается в 1,5 млн долларов.

Ка-27 имеет несколько модификаций:

– Ка-27ПЛ – основной корабельный противолодочный вертолет ВМС РФ, который может нести кассеты с гидроакустическими буями, торпеды, глубинные и ориентирные бомбы,

– Ка-27ПС – предназначен для поисково-спасательных работ, в том числе и при авариях кораблей,

– Ка-29 – транспортно-боевой вертолет морской пехоты,

– Ка-31 – вертолетный комплекс радиолокационного дозора с вращающейся антенной поисковой РЛС,

– Ка-32 – многоцелевой вертолет, послуживший основой для создания целого ряда специализированных модификаций.

Написать комментарий

Также следите за аккаунтами Charter97.org в социальных сетях

популярное за неделю

Мнение

Лукашенко превратился в ручного шпица Путина
Лукашенко превратился в ручного шпица Путина Наталья Радина
Арифметика политзеков
Арифметика политзеков Ирина Халип
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси
НАТО как оптимальная модель будущей безопасности Беларуси Павло Климкин
Откуда прилетело?
Откуда прилетело? Эль Мюрид