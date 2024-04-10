Уничтожение российского Ка-27 в Крыму: появились новые детали 10.04.2024, 11:40

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Боевая машина взорвалась в воздухе.

Во временно оккупированном Крыму недалеко от поселка Черноморское Евпаторийского района уничтожен российский вертолет Ка-27, предназначенный для выявления и поражения подводных лодок и надводных целей.

О судьбе экипажа пока неизвестно, для поисковой операции оккупанты задействовали катер «Раптор» и другие вертолеты.

Об уничтожении Ка-27 сообщил спикер Военно-морских сил Вооруженных сил Украины Дмитрий Плетенчук.

«Минус российский Ка-27 в Крыму. Что-то искал. Нашел», – написал он в Facebook в восемь утра 10 апреля.

Позже в эфире телемарафона Плетенчук рассказал, что Ка-27 взорвался в воздухе, а судьба его экипажа пока неизвестна. Утром для поисковой операции враг задействовал катер «Раптор» и другие вертолеты.

«Из имеющейся информации можем говорить, что был взрыв этой машины в воздухе. Причины пока не установлены. Я пока не готов предоставить верифицированную информацию на этот счет. Продолжалась поисковая операция. Происходило все это недалеко от Черноморского», – сказал спикер.

Плетенчук добавил, что ВС РФ начали использовать авиацию для наблюдения в Крыму, чтобы обезопаситься от атак, поэтому теперь уничтожений, как сегодня, может становиться больше.

В РФ традиционно о потере не сообщали.

Что известно о Ка-27

Ка-27 (по кодификации НАТО Helix – улитка) – советский корабельный многофункциональный вертолет. Впервые поднялся в воздух в 1973 году.

Предназначен для выполнения задач противолодочной обороны флота с базированием на кораблях разного класса.

Способен выявлять современные подлодки и надводные цели, передавать данные о них на корабельные и береговые пункты, а также атаковать их с применением бортовых средств поражения.

Стоимость такого вертолета оценивается в 1,5 млн долларов.

Ка-27 имеет несколько модификаций:

– Ка-27ПЛ – основной корабельный противолодочный вертолет ВМС РФ, который может нести кассеты с гидроакустическими буями, торпеды, глубинные и ориентирные бомбы,

– Ка-27ПС – предназначен для поисково-спасательных работ, в том числе и при авариях кораблей,

– Ка-29 – транспортно-боевой вертолет морской пехоты,

– Ка-31 – вертолетный комплекс радиолокационного дозора с вращающейся антенной поисковой РЛС,

– Ка-32 – многоцелевой вертолет, послуживший основой для создания целого ряда специализированных модификаций.